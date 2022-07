Crisi del gas, c’è l’intesa tra la Slovenia e la Germania

Pieno accordo sull’allargamento dell’Unione europea nei Balcani occidentali e strategia comune per riuscire a gestire la dipendenza dal gas russo. Sono questi i due temi principali affrontati dal premier sloveno Robert Golob in visita (la sua prima uscita all’estero da quando è primo ministro) a Berlino con il cancelliere Olaf Scholz.

Per quanto riguarda l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali, i due leader hanno avvertito che i Paesi dei Balcani occidentali sono in sala d'attesa per l'adesione all'Unione europea da 20 anni.