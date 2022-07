GORIZIA Sessantotto alloggi popolari a nuovo. Con la sistemazione (anche) dell’appartamento andato in fiamme più di quattro anni fa. «Siamo in gara», annuncia la funzionaria Alessandra Gargiulo. Entro l’anno partiranno i lavori e quello in via Marega, a Lucinico, sarà l’inizio di un percorso di ristrutturazione degli alloggi Ater, finanziato con risorse proprie aziendali e sfruttando gli incentivi statali per restituire al territorio immobili proiettati nel futuro.



Superbonus