Tra crisi e burocrazia la grande fuga dei giovani del Friuli Venezia Giulia dal mestiere dell’artigiano

TRIESTE Le imprese artigiane nella nostra regione hanno retto allo tsunami della pandemia, ma il comparto soffre per mancanza di un ricambio generazionale. Imprenditori che non riescono a passare il testimone a figli o nipoti da un lato; pochi giovani attratti da questo lavoro dall’altro; senza contare che si continua a scontare un calo demografico. Ci sono inoltre alcuni giovani che scelgono questa strada per poi però deviare verso un percorso diverso, alla ricerca del “posto sicuro”, magari come addetto al reparto del fai da te o dell’idraulica in qualche magazzino della grande distribuzione.