Da Arvedi un acciaio a emissioni zero: primato mondiale, Servola protagonista

TRIESTE. Il gruppo Arvedi è il primo produttore di acciaio al mondo a zero emissioni. La società siderurgica ha annunciato l’ottenimento dell’importante certificazione, raggiunta con 27 anni di anticipo sull’obiettivo del 2050 fissato dalla Commissione europea.

Merito della riorganizzazione delle proprie attività, innescatasi a partire dalla chiusura dell’area a caldo della Ferriera.





Lo spegnimento di cokeria e altoforno ha significato per Arvedi l’avvio di un radicale progetto di decarbonizzazione, nato dalla necessità di produrre acciaio senza fare più ricorso ai pani di ghisa che dallo stabilimento triestino venivano inviati a Cremona.

Ora in Lombardia il gruppo utilizza soltanto forni elettrici e impiega il rottame al posto della ghisa, facendolo arrivare in treno dal porto di Trieste e rimandandolo sotto forma di acciaio a completare le lavorazioni nel laminatoio di Servola.



La strategia è valsa ad Arvedi il riconoscimento della certificazione “Net Zero Emissions”, che garantisce una produzione a zero emissioni nette di anidride carbonica.

Il bollino è stato apposto nei giorni scorsi dal Rina, ente noto a Trieste per il suo ruolo di validatore del progetto di ristrutturazione dell’ospedale di Cattinara. Partito dal settore navale, il Rina ha ampliato negli anni le proprie competenze, che oggi riguardano anche l’ambito industriale.



L’attestato appena rilasciato consentirà ad Arvedi di commercializzare dal primo settembre acciaio al carbonio con il certificato di zero emissioni nette di Co2, per tutte le tipologie di metallo messe in lavorazione dalla casa madre di Cremona e dall’impianto a freddo di Trieste.

Dopo l’Accordo di programma, il laminatoio di Servola è oggetto di un programma di potenziamento delle linee produttive. Fra Servola e Cremona Arvedi spenderà in totale 327 milioni (55 stanziati a fondo perduto dal Mise), con cui la società introdurrà anche l’impiego di idrogeno per alimentare i propri forni di riscaldo.



Tutto parte in un certo senso da Servola, perché la chiusura dell’area a caldo nel 2020 e lo stop alla ghisa hanno impresso l’accelerazione del piano di decarbonizzazione, su cui gli uffici ricerca & sviluppo di Arvedi lavoravano dal 2018 e che si è basato sulla riqualificazione del sito di Servola e su una serie di nuovi processi inaugurati a Cremona.

Qui la società si è concentrata sul riciclo, ovvero sull’utilizzo di rottami metallici, da riconvertire in nuovo acciaio, non più servendosi di altiforni bensì di forni elettrici molto meno inquinanti, anche perché alimentati da carboni vegetali e residui della produzione.

Allo stesso tempo Arvedi ha azzerato le emissioni indirette, scegliendo di produrre soltanto mediante il ricorso a energia elettrica da fonti rinnovabili.



Con queste innovazioni il gruppo ha ridotto al minimo le emissioni di anidride carbonica, scegliendo di azzerarne completamente l’impatto grazie all’accesso alla compensazione volontaria con crediti di carbonio.

Per diventare “neutrale”, Arvedi bilancia cioè le proprie emissioni supportando progetti certificati di riduzione delle emissioni, come previsto dal Protocollo di Kyoto, che stabilisce il pagamento di una quota per ogni tonnellata di anidride carbonica immessa in atmosfera.



Il traguardo “green” è di grande rilevanza per la società, che oggi è la prima produttrice in Italia, con 6 milioni di tonnellate d’acciaio all’anno: più dell’ex Ilva.

Il presidente Giovanni Arvedi sottolinea che «il risultato è frutto di scelte strategiche maturate trenta anni fa, quali l’avere puntato, unici in Europa, sulla produzione di laminati da ciclo basato sul forno elettrico.

Il mio impegno per la sostenibilità si fonda su profonde convinzioni etiche e religiose, ben richiamate da papa Francesco nell’enciclica Laudato si, ma anche su una visione imprenditoriale.

Produrre un acciaio certificato è una straordinaria opportunità economica, rispondendo a crescenti richieste da parte dei nostri clienti, anch’essi impegnati in processi di decarbonizzazione dei rispettivi cicli produttivi. Il Green Deal è l’unica risposta che possiamo dare al drammatico fenomeno del cambiamento climatico».