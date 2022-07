«Pressioni sulla scuola per alzare i voti al figlio». Nel mirino la moglie del presidente croato

Al centro del caso una mail inviata dalla first lady alla preside per chiedere chiarimenti e segnalare presunte irregolarità

ZAGABRIA. Una madre arrabbiata, preoccupata per l’avvenire del figlio, si mobilita perché convinta che il suo pargolo abbia subìto un’ingiustizia in pagella. Lo fa contattando personalmente la direttrice della scuola, chiedendo lumi. Un fatto che a qualcuno ha fatto sorgere il sospetto di pressioni indebite per arrotondare i voti al rialzo. Non si fa, neppure se si tratta di persone comuni.