Lutto a Ronchi: è morto Spartaco Ghersi, attivo nella politica e nel sociale

RONCHI Esule, impegnato nell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, consigliere comunale del Psi e attivo nel campo sociale. Si è spento, a Ronchi dei Legionari, Spartaco Ghersi. Era nato a Zurigo nell'ottobre del 1932. La sua condizione e quella di sua mamma, all'epoca, era quella di fuoriusciti ed esiliati per forza, in quanto perseguitati dal regime. Suo padre, Giovanni, aveva dovuto sopportare la stessa condizione per circa 25 anni, vivendo in varie parti dell'Europa, combattendo la guerra di Spagna e per 4 anni recluso, al confino, nelle isole Tremiti.