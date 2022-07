Da ottobre la banca diventa palestra Corpo libero e pesi anche nel caveau

TRIESTE. Non capita tutti i giorni di allenarsi nel caveau di una banca. I malintenzionati resterebbero però delusi dal fatto che le cassette di sicurezza anni Trenta appaiono desolatamente vuote e i portoni di accesso, dotati di uno spessore di 50 centimetri, spalancati: troppo tardi, il bottino era già stato trasferito quando la filiale triestina del Banco di Napoli aveva cessato di operare nella bella sede all’angolo tra corso Italia e largo Riborgo (ex Malta).



In compenso al posto dei preziosi il cliente, che non sarà più un detentore di ricchezze mobili in visita ai propri averi, troverà strumenti per esercitarsi a corpo libero e per sollevare pesi: con una metafora, un tesoro di salute. Perché Rsg group, un colosso tedesco del fitness, ha acquistato l’edificio, realizzato alla fine degli anni Trenta su progetto dell’ufficio tecnico del Banco, per trasformarlo in una sorta di palazzo della ginnastica. Quattro livelli - underground, pianoterra, primo e secondo - che hanno richiesto un investimento di 2 milioni di euro, per riconvertire a nuova destinazione i 2.000 metri quadrati in cui si sviluppa la superficie dello stabile.



Passata la pausa da Covid, Rainer Schaller, leader del gruppo basato a Berlino, e Vito Scavo, partner italiano, hanno ripreso l’iniziativa a Trieste: obiettivo è inaugurare la sede al decollo dell’autunno. All’edile ci ha pensato Riccesi, all’impiantistica la cuneese Allegri.L’idea è di accompagnare e integrare l’attività fisica con una serie di attenzioni tale da generare una sensazione di generale relax: le saune donna/uomo, il deejay - provvederà il “Muretto” di Jesolo - a impostare il sottofondo musicale, il bistrot dove consumare cibarie leggere, come può essere un frullato. Le sale, dove il ginnico utente si concentrerà sul movimento, saranno affrescate da un duo di artisti berlinesi denominatisi “Ron Miller”, che inizierà a lavorare nelle prossime settimane. Il tono - spiega al telefono l’architetto Samuele Frosio, responsabile delle costruzioni per la committenza - vorrà essere quello del club, dell’happening.In un primo tempo erano stati previsti mille accessi al dì, un pronostico ricalibrato su un’affluenza giornaliera di oltre 500 frequentatori. Avranno a disposizione 200 macchine, ancora da tarare le tariffe che comunque saranno rese note con la campagna pubblicitaria lanciata per annunciare l’apertura. Confermato il brand, “John Reed”, immaginato come un viaggiatore approdato a Trieste dove ha conosciuto James Joyce.L’interno - come si può evincere dalle immagini di andrea Lasorte - è ancora un cantiere in evoluzione. A guidarci nella visita Tilman Schmidt, architetto francofortese, laureatosi a Weimar dove la facoltà è intitolata alla Bauhaus. Il progetto cerca di salvare quanto di interessante risale alla costruzione anni Trenta, dagli infissi ai pavimenti lignei. Ben visibile, entrando sulla sinistra, la bella scala elicoidale, forse il richiamo architettonico più attraente del palazzo. «Cerchiamo un equilibrio tra vecchio e nuovo», commenta Schmidt. Tra le curiosità, da annoverare un bunker con probabile funzione di rifugio anti-aereo.Sotto al palazzo scorre il rio Pondares, uno dei torrenti “nascosti” di Trieste. Negli scavi effettuati per erigere il palazzo, saltarono fuori i resti di un ponte romano, che venne “assorbito” nei lavori di sistemazione dell’allora corso Vittorio Emanuele III, poi corso Italia. —