Musica techno all’Arena di Pola: cresce la protesta dei residenti

Critiche per il frastuono e timori per l’anfiteatro

POLA Le bordate di decibel che arrivano dagli altoparlanti collocati nell'Anfiteatro romano per il Pola music week, il festival mondiale della musica elettronica in corso fino a dopodomani - presenti molti artisti dei generi house e techno - fanno trascorrere notti agitate ai residenti. I social traboccano di proteste per quanto sta accadendo, anche perché nella zona i posti auto sono stati occupati da veicoli e attrezzature di supporto, come da venditori di bibite, panini e cevapcici.