Così il Friuli Venezia Giulia da metà Ottocento ha visto sparire i suoi ghiacciai

Sul Canin alcuni settori superavano i 90 metri di spessore mentre oggi non si va oltre i 20: l’area misura l’84% in meno

È successo l’imponderabile. Parola di glaciologo, e anche di alpinista. Federico Cazorzi, professore all’università di Udine, lo dice con franchezza: «Da alpinista posso affermare che nel caso della Marmolada le persone non si sono messe volontariamente in pericolo. Quel che si è staccato stava lì forse da millenni».

Dal punto di vista dello studioso, poi, il ragionamento va anche oltre: «Questi distacchi massivi ci fanno ripensare al modello della riduzione dei ghiacciai in corso: finora abbiamo sempre considerato che ciò avvenisse in forma graduale. Di fronte a fenomeni del genere, i tempi di sparizione della criosfera sarebbero molto più accelerati».

Ghiacciai addio, insomma. Per quello della Marmolada si ipotizza una vita di trent’anni o poco più, e dopo quel che è successo la morte potrebbe accelerarsi. Con conseguenze tragiche, come abbiamo visto in queste ultime ore.

La situazione

Ma quale è la situazione dei ghiacciai del Friuli Venezia Giulia? Cazorzi precisa subito che dobbiamo parlare al singolare: l’unico vero ghiacciaio rimasto oggi è quello del Montasio, parete nord. Sul Canin esiste ormai solo un “glacionevato”, ovvero un deposito statico, che non presenta più le caratteristiche di un ghiacciaio. Specifichiamo: parliamo dell’area sotto la vetta del monte Canin; per quanto riguarda Conca Prevala, invece, si tratta di relitti ancora meno consistenti e interessanti. «Certo un tempo qui si sciava d’estate, e il ghiacciaio c’era eccome, anzi ce n’erano più di uno».

Le cifre

Bastano alcuni dati a dare le dimensioni di quanto sta accadendo: i ghiacciai del Canin hanno perso complessivamente in un secolo circa l’84% dell’area che ricoprivano e il 96% del loro volume. Per capirci: a metà dell’Ottocento, alcuni settori del ghiacciaio del Canin superavano i 90 metri di spessore, oggi quello spessore non supera i 20 metri.

Rischi di crolli, comunque per i ghiacciai regionali non ci sono: si tratta di «masse incassate e ben protette. Il Montasio misura quattro ettari, è piccolino, niente a che vedere con la Marmolada, lo spessore è di circa 15 metri nel punto più alto, i seracchi sono in miniatura». Va detto inoltre che la parete occidentale del Montasio non è fra le più frequentate, al contrario della parete sud, che incombe sui celebri Piani del Montasio, destinazione di escursioni per gruppi e famiglie. Lo stesso si può dire del Canin: il rischio maggiore può essere rappresentato, se ci si va a camminare, dall’eventualità di scivolare sui residui nevosi, problema che si può ovviare con ramponcini al seguito.

Quanto poi al fattore resistenza, sul Montasio il ghiaccio tiene: «Dopo una riduzione massiva negli anni Ottanta, ora mostra segni di tenuta», spiega ancora Cazorzi. «Anche se l’ultimo monitoraggio effettuato a fine maggio ci ha fatto misurare solo 3 metri di neve rimasta, il più basso apporto degli ultimi 12 anni».

La verifica

Nel mese di settembre si verificherà la situazione esistente.

E alla fine dell’estate si muoverà anche la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente, che concluderà il suo tour proprio al ghiacciaio occidentale Montasio, ritenuta una “perla” in quanto è il più basso esistente nell’intero arco alpino (la quota è infatti di 1.900 metri) ed è capace di conservare le sue riserve di ghiaccio, in controtendenza dunque rispetto agli altri della catena alpina.

«Tuttavia questo non cambia la situazione critica», osserva in proposito Sergio Cargnelutti, presidente regionale di Legambiente Fvg. Cargnelutti annota poi ancora come «il fatto che si continuino a programmare impianti sciistici, come l’impianto che si intende realizzare sul versante sud del Montasio, va a cozzare contro ogni ragionevole politica per la montagna».—