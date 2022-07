Anziane e già affette da altre malattie: le oltre 60 vittime nella nuova ondata di Covid in Fvg

TRIESTE. Sono di persone molto anziane e pluripatologiche i decessi da pandemia delle ultime settimane. Vengono inserite nel bollettino del Covid, ma non sono morte a causa del virus. Lo assicurano i medici che già nei giorni scorsi avevano chiarito che i contagiati ricoverati si trovano in ospedale, nella grande maggioranza dei casi, per motivi diversi. Mentre fonti regionali fanno sapere che l’età media delle vittime con test positivo al Sars-CoV-2 dal 4 giugno al 5 luglio in Friuli Venezia Giulia è di 83 anni.

