Pristina: «Russia e Serbia non sono Paesi democratici»

Il presidente Vučić, intanto, plaude al Vaticano per non aver riconosciuto il Kosovo. La presidente Osmani: «L’indipendenza è irreversibile, Belgrado deve capire»

BELGRADO. Oramai è diventato un giornaliero stillicidio di minacce e contro minacce. Stiamo parlando del contenzioso sull’indipendenza del Kosovo tra Pristina e Belgrado. Con una interessante novità: i grandi segni di amicizia che si sono lanciate in queste ore Serbia e Città del Vaticano. Soddisfazione per l'ottimo stato delle relazioni tra Serbia e Santa Sede è stata espressa dal ministro degli Esteri serbo Nikola Selaković, che ha ricevuto a Belgrado in visita di congedo il nunzio apostolico, arcivescovo Luciano Suriani, giunto al termine del suo mandato.

Come