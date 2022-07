Grado, 85enne muore per un malore mentre passeggia in spiaggia con il marito

GRADO Ottantacinquenne calabrese muore a seguito di malore fulminante mentre passeggia in acqua con a fianco il marito. E’ accaduto stamattina (4 luglio) nella spiaggia della Git. Il caldo può indubbiamente aver contribuito ma il malore fulminante (potrebbe trattarsi di infarto) ha sicuramente alla base altra origine. La coppia calabrese era giunta a Grado in vacanza questo fine settimana prendendo alloggio in una pensione vicina all’arenile della Git. Il fatto è accaduto all’altezza della quarta torretta (Antiche Terme all’incirca). La coppia stava camminando con l’acqua all’altezza della cintola quando la donna si è sentita male. L’intervento dei bagnini è stato immediato così come subito dopo quello dei sanitari del 118. Tutti hanno cercato di riportarla in vita dinnanzi al marito esterrefatto e incredulo che ha assistito ai soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Attenzione, dunque, al caldo perché la brezza che non manca mai sembra solamente mitigarlo. Sconsigliato, poi, andare in spiaggia durante le ore centrali della giornata. AN.BO.

