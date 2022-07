Deportata da Gorizia a 18 anni ha intrecciato la sua storia anche con Anna Frank La sua vicenda è stata raccontata dalla figlia nel libro “On the Edge of a Country”

GORIZIA. Suo malgrado testimone diretta degli orrori del campo di concentramento nazista di Bergen Belsen, Milena Gulin è morta a 95 anni. La sua storia è stata raccontata dalla figlia Silvia nel libro “On the Edge of a Country - Memoir of a young girl under Nazi fascism” di prossima traduzione e pubblicazione in italiano.



Nata a Vertoiba quando il comune oggi sloveno si trovava sotto il governo italiano, era stata fatta prigioniera l’11 gennaio 1945 e portata insieme a un’amica nel carcere di via Barzellini.