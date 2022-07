Dal maxi-lotto alla Gaspardis al mini-intervento al nido Primi Amici: nel vivo le opere stagionali mirate a far rientrare gli alunni in aule più funzionali e sicure

TRIESTE. Il Comune mette in campo oltre tre milioni e mezzo per sistemare le scuole in estate, affinché al loro rientro a settembre gli alunni della città possano trovare le classi in condizioni migliori rispetto a quelle in cui le hanno lasciate a giugno.

Entra infatti nel vivo in quest’inizio di luglio una lunga serie di interventi, tra manutenzioni ordinarie e straordinarie, alcuni dei quali iniziati subito dopo la chiusura dell’anno scolastico.