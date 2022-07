La Regione fissa i paletti per lo smart working nel pubblico impiego

Parte la nuova fase: non più strumento d’emergenza ma pratica abituale per gli oltre 13mila dipendenti del Comparto unico.

TRIESTE. Non sarà più uno strumento eccezionale legato all’emergenza Covid: lo smart working diventerà pratica abituale per tutta la pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia.

La giunta Fedriga ha approvato la bozza di accordo che sarà firmata dai sindacati e che offre la cornice cui Regione, Comuni, Comunità di montagna e Aziende sanitarie si rifaranno per scrivere i regolamenti dei singoli enti.

Saranno questi a decidere il numero di giornate di lavoro agile che gli oltre 13 mila dipendenti del Comparto unico potranno svolgere da casa ogni mese, ma l’accordo quadro sancisce intanto che da qui in avanti lo smart working diventa uno standard per l’organizzazione per i colletti bianchi.



Sulla base di un’adesione individuale, gli impiegati potranno decidere di dividersi tra ufficio e mura domestiche, senza i vincoli di orario tipici del lavoro in presenza.

La giunta ha autorizzato il testo della preintesa, che sarà firmata dopo il placet della Corte dei conti.



«Prosegue il nostro impegno – commenta l’assessore alla Funzione pubblica Pierpaolo Roberti – per fornire una disciplina in via ordinaria delle nuove modalità di occupazione che non potevano continuare a svolgersi secondo le regole dettate dalle esigenze dell’emergenza sanitaria», che in questo momento normano lo smart working, cui moltissimi dipendenti pubblici hanno deciso di aderire anche dopo il rientro stabile in presenza del 15 ottobre scorso, per conciliare i tempi di lavoro e di vita, rimanendo a casa in media due giorni a settimana.



La pubblica amministrazione entra in una nuova era. Roberti sottolinea che lo smart working «non può più essere relegato ai margini, per la spinta decisiva che ha dato all’organizzazione dell’occupazione nella pubblica amministrazione e alla responsabilizzazione del personale».

Fino a oggi «il contratto di primo livello in vigore non contempla il lavoro agile che invece viene introdotto grazie a questo accordo».



La Regione decide di fissare i paletti per quanto riguarda il Comparto unico, che copre più 13 mila dipendenti pubblici. Dall’accordo restano invece esclusi i dirigenti. L’intesa stabilisce che siano le singole amministrazioni ad adottare un proprio regolamento dopo il confronto con i sindacati.

«Sono inoltre indicate – precisa l’assessore – sia l’articolazione della prestazione che il diritto alla disconnessione, individuando precise fasce temporali dell’attività».



Il cambio di paradigma per i travet sta qui. Nelle giornate di “smart” potranno lavorare senza preciso vincolo di orario e luogo di lavoro, pur dovendo rimanere in Italia o negli Stati confinanti per chi ha scelto ad esempio di risiedere in Slovenia. Identici restano retribuzione e durata dell’orario (part o full time), che potrà essere però svolto in libertà dalle 7.30 alle 19.30, ferma restando una reperibilità obbligatoria del 30% dell’orario: le fasce di lavoro e reperibilità saranno fissate con il dirigente dell’ufficio.

Poi viene il diritto alla disconnessione per undici ore consecutive, durante le quali non c’è obbligo di leggere mail, rispondere a messaggi e telefonate.

In lavoro agile non si applicheranno la richiesta di permessi brevi, non ci sarà il buono pasto e non si potranno fare straordinari.



Il punto ora è andare all’applicazione reale nei singoli enti e su questo il confronto fra sindacati e Regione è fermo. Per Paola Alzetta (Cisal), «in Regione i direttori spingono molto per il lavoro in presenza e chiedono una reperibilità identica per tutti, ma questo significa non fare lo smart working. Inoltre l’ente non può proporre, come sta facendo, di differenziare l’accesso al lavoro agile in base al numero di figli.

Pensiamo al lavoro per obiettivi e non per orari: il vero smart working è un’opportunità, ma bisogna superare la vecchia mentalità per cogliere un’occasione che riduce la spesa della pubblica amministrazione e migliora la vita delle persone».