L’ambasciatore di Israele: «A Trieste si può costruire un desalinizzatore d’esempio per tutta Italia»

TRIESTE. Le soluzioni tecnologiche sviluppate in Terra Santa da Israele come risposta a molti problemi del contemporaneo, dalla crisi dell’acqua a quella alimentare. Dror Eydar è l’ambasciatore di Israele a Roma, e in questi giorni era a Trieste per partecipare a un convegno sul progetto delle Learning Cities. E ha proposto alle istituzioni locali, Regione a Autorità portuale, di realizzare proprio qui un desalinizzatore di ultima generazione, «che sia un esempio per tutta l’Italia».



Ambasciatore, Trieste e la città israeliana di Modi’in sono ormai molto vicine.



«Non è un semplice gemellaggio. Learning cities è un modello di cooperazione Unesco adottato da Modi’in e ora esteso a Trieste e al Fvg. E mi sembra appropriato che il legame si stabilisca fra queste due città».«Modi’in è una città di fondazione recente. L’inaugurò Yitzhak Rabin nel 1992. Al contempo è un luogo antico. Da lì la famiglia degli Asmonei, nel II secolo a. C. , guidò la rivolta contro i Seleucidi che volevano proibire la religione ebraica. Gli Asmonei difesero la libertà religiosa e nazionale e rifondarono il regno di Israele. Capivano che non si poteva di praticare la nostra tradizione senza l’indipendenza. ».«Ha una lunga storia con il popolo ebraico. Il porto di Trieste era detto “la porta di Sion”: da qui migliaia e migliaia di ebrei partirono per la Terra Santa, prima della Grande guerra, fra le due guerre e dopo l’Olocausto. Anche qui, come a Modi’in più di duemila anni fa, c’erano ebrei che volevano vivere in un Paese indipendente. Nel 1854, durante il Risorgimento, la poetessa ebrea triestina Rachel Morpurgo scrive questi versi rivolti a Dio: “I tuoi figli ritorneranno nella loro terra, felicità perenne splenderà sul loro capo”».«Israele ha un territorio per due terzi desertico ma ha risolto il problema dell’acqua e sviluppato un’agricoltura di precisione molto avanzata. Oggi il 90% della nostra acqua potabile è desalinizzata e il 90% di quella industriale ed agricola è depurata e riciclata. Noi possiamo condividere la nostra tecnologia con gli amici del Fvg. Ho parlato con il presidente Fedriga e con l’Autorità portuale della possibilità di realizzare un desalinizzatore, magari proprio nell’area dell’Adsp. Li ho invitati in Israele a vedere quello che facciamo con la desalinizzazione e la depurazione».«Ci è stato chiesto di provare, e noi l’abbiamo fatto. Abbiamo anche condannato l’invasione, e aiutato gli ucraini con attrezzatura, un ospedale da campo d’ultima generazione, generatori per gli ospedali. Il Talmud, tesoro intellettuale degli ebrei, dice che se il tuo prossimo è in pericolo devi aiutarlo. Ma il mondo ora si aspetta qualcosa da due potenze: America ed Unione europea. Israele non può risolvere tutti i problemi della Terra».«Noi abbiamo enormi riserve di gas e da anni promuovo presso il governo italiano il gasdotto EastMed da Israele alla Puglia. Ma è un progetto di lungo periodo. Per il prossimo inverno, noi potremo offrire gas liquido attraverso gasiere».«Abbiamo buoni rapporti con gli Emirati e il Bahrein. Anche con Riad, per quanto non in modo ufficiale. Questi Paesi capiscono bene che l’Iran è un pericolo non solo per Israele».«I rapporti con i Paesi arabi sono migliorati anche perché hanno visto che ai leader palestinesi non interessa nessun compromesso. Non vogliono riconoscere che anche il popolo di Israele ha dei diritti sulla Terra Santa».«È un fenomeno naturale, come la pioggia, antico come la vita del popolo ebraico. Prima ancora della violenza si basa sull’esclusione: voi non siete come noi. Lo vediamo ogni anno all’Onu, dove si votano 15-20 risoluzioni l’anno contro Israele, e l’Europa magari si astiene o vota a favore. Ma noi non ci sorprendiamo, né ci strappiamo le vesti. Siamo un popolo ottimista. Un popolo che ha superato l’Olocausto è un popolo eterno. Un popolo eterno».