In bicicletta da Muggia a Venezia: spunta l’ipotesi della Costiera

TRIESTE. Da Muggia a Lignano per 160 chilometri, di cui 23 in aree naturali protette. E un’ipotesi di percorso, ancora da definire peraltro nei dettagli, sulla costiera triestina.

La giunta regionale, su proposta dell’assessore a Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovia turistica nazionale Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia (278 km, esclusi i collegamenti intermodali), una delle dieci ciclovie turistiche nazionali previste dalla legge 208/2015.





Nel tratto regionale, l’itinerario coincide con la ciclovia Fvg 2 della Rete di interesse regionale, ma viene anche riconosciuto a livello nazionale in quanto tratto dell’adriatica Venezia-Parenzo e per questo è sostenuto dal fondi del Piano nazionale di resistenza e resilienza.

In un quadro economico complessivo di 116 milioni di euro, ai 16 milioni (per il Fvg) stanziati nel 2018 dal ministero dei Trasporti si aggiungono così altri 30 milioni (più di 20 per il Fvg) nell’ambito del “Rafforzamento mobilità ciclistica sub-investimento ciclovie turistiche" previsto dal Pnrr.

Per la parte esclusivamente progettuale sono stati inoltre messi a disposizione 500.000 euro, di cui 275.000 per il percorso Fvg.



La ciclovia, è la sintesi del progetto, ha origine a Muggia, in prossimità del confine con la Slovenia e procede verso ovest, per circa 160 chilometri, attraversando 21 comuni e tre province, fino a Bevazzana, località in comune di Lignano Sabbiadoro, sul Tagliamento.

Il tracciato è stato suddiviso in tre tronchi: da 40, 55,6 e 64,5 km. Il primo attraversa San Dorligo, Trieste e Duino-Aurisina ed è quello in cui l’approfondimento tecnico cita i passaggi sul mare. «Il percorso prosegue su una pista esistente da riqualificare lungo Viale Miramare, parallela alla strada costiera», si legge nei documenti approvati dalla giunta.

E ancora si parla di «affiancamento alla strada costiera, laddove c’è lo spazio necessario, dopo di che la pista di progetto verrà realizzata a sbalzo fino ad arrivare al confine con il comune di Duino-Aurisina».

Ancora da valutare, precisa l’assessorato, l’impatto sul paesaggio e dunque il piano regionale non esclude la soluzione alternativa di un itinerario interno a raccordarsi con la ciclopedonale Cottur.

Del resto, la tutela della biodiversità è elemento chiave di un progetto che tocca sei siti della Rete Natura 2000: Carso Triestino e Goriziano, Cavana di Monfalcone, Foce dell'Isonzo-Isola della Cona, Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, Laguna di Marano e Grado, Anse del Fiume Stella.



Il secondo tronco passa quindi per Monfalcone, Staranzano, San Canzian fino a Grado, il terzo per Aquileia, Terzo, Cervignano, Bagnaria Arsa, Torviscosa, San Giorgio di Nogaro, Carlino, Muzzana, Palazzolo, Precenicco, Latisana, Marano e Lignano.

Al momento risultano realizzati i tratti da Cervignano a Grado e Fossalon, come pure da Precenicco a Lignano, oltre che alcuni chilometri a Trieste, a Monfalcone e da Monfalcone a Cervignano.

Il resto verrà, ma con tempi più rapidi del resto del piano regionale trattandosi appunto di opera di interesse nazionale.

Non a caso, sottolinea Pizzimenti, «la ciclovia sarà collegata «con il porto di Muggia, la stazione ferroviaria di Monfalcone, l'aeroporto e la stazione di Trieste Airport, il porto di Grado, le stazioni ferroviarie di Cervignano, San Giorgio di Nogaro, Muzzana e Palazzolo, il porto di Marano, il polo intermodale di Latisana e il porto di Lignano».



