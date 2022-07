Finisce l’era di Autovie: via libera alla “newco” per la Venezia-Trieste

TRIESTE. Barbara Zilli parla di «momento storico». Siamo infatti all’ultima curva, fa sapere l’assessore regionale alle Finanze del Friuli Venezia Giulia al termine della seduta di giunta, per l’affidamento della concessione autostradale dei tratti attualmente di competenza di Autovie Venete ad Autostrade Alto Adriatico, la società “in house” costituita da Veneto e Fvg nel 2017.

“In house” significa interamente pubblica. Il criterio fondamentale per convincere l’Unione europea a non considerare l’operazione come aiuto di Stato e dunque a non imporre gare per il rinnovo di una concessione scaduta nel marzo di cinque anni fa e da quel momento in regime di prorogatio.





Dopo i tempi lunghi della burocrazia, c’è ora «un traguardo temporale imminente – fa sapere l’assessore – per la firma dell’affidamento alla nuova società.

Il primo via libera lo darà l'assemblea ordinaria e straordinaria della spa il 5 luglio dopo che la giunta regionale ha autorizzato l'approvazione in quella sede della documentazione necessaria al via libera all'accordo di cooperazione, che contiene anche la prossima concessione».

A fine maggio il quarto bilancio consecutivo in perdita per la Newco destinata a diventare la nuova Autovie del Fvg (e del Veneto), ma senza i soci privati, era stato accompagnato da una raccomandazione della giunta Fedriga, così si legge in delibera, a «un contenimento dei costi di funzionamento», e pure dall’annuncio di una «valutazione congiunta da parte dei sue soci in merito alle determinazioni da assumere nel caso di un ulteriore protrarsi della condizione di non operatività».



Nei giorni scorsi, alla presenza di Zilli, del collega ai Trasporti Graziano Pizzimenti, dell’assessore veneto Elisa De Berti, del presidente di Autovie Maurizio Paniz, dei tecnici e delle maestranze della concessionaria, le due Regioni si sono incontrate e ieri è arrivato il conseguente passo avanti, con l’ok a un dossier che comprende l’Accordo di cooperazione, il piano economico-finanziario e quello finanziario regolatorio, il regolamento del Comitato di indirizzo e coordinamento, le modifiche statutarie e l’Agreement tra Regione Fvg, Friulia, Alto Adriatico e Autovie Venete.

Tutto quello che servirà al presidente Massimiliano Fedriga per andare a Roma, assieme al governatore del Veneto Luca Zaia e all’amministratore unico della Newco Anna Di Pasquale per firmare l'Accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici e il regolamento del Comitato di indirizzo e coordinamento con il ministero delle Infrastrutture.

L’obiettivo è di far scattare il nuovo corso dal primo gennaio 2023. Superando gli ultimi due ostacoli.

Il primo è il pagamento del valore di indennizzo al concessionario uscente (la valutazione del ministero per la parte dei beni devolvibili si aggira, fanno sapere gli uffici dell’assessorato alle Finanze, attorno ai 500 milioni).

Il secondo è la liquidazione dei soci privati di Autovie che, secondo alcune stime, toccherebbe i 150 milioni.

«È un lavoro che Friulia e Alto Adriatico completeranno nei prossimi mesi», dice Zilli informando che lo schema di Agreement garantisce anche la prosecuzione dei lavori in corso e il completamento dell'intero Piano investimenti per la terza corsia.

Il presidente di Autovie Paniz, in passato non poco perplesso sul trasferimento della concessione alla Newco, condivide a questo punto del percorso la vicina conclusione dell’iter: «Se tutto andrà bene, entro l’anno si procederà al trasferimento. Non dipende del resto da noi, ma dal ministero». Il quantum su subentro e liquidazione privati? «Risolveremo anche questi problemi».