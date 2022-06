TRIESTE. Una notte di festa dedicata agli acquisti ma anche al divertimento. Ieri si è alzato il sipario sul programma della notte dei saldi di domani, sabato 2 luglio, con inizio alle 19 e conclusione a mezzanotte. Il cuore sarà il centro città da Cavana fino al viale XX Settembre.



Il nove luglio è previsto un evento simile a Opicina realizzato sempre dal Comune in collaborazione con Ures. «Torniamo all’impostazione degli anni pre covid» ha spiegato il vicesindaco Serena Tonel che ha aggiunto «la notte dei saldi è un momento consolidato nel calendario degli eventi e abbiamo pensato a dei momenti di animazione che si concilino bene con il focus sugli acquisti».



In piazza Ponterosso saranno installati i giochi per i bambini con l’animazione gratuita, lo scivolo gonfiabile e la consegna di gadget. Per i più piccoli è prevista la presenza di animatori e gadget anche in piazza Goldoni, viale XX Settembre e Piazza Cavana. In piazza Sant’Antonio dalle 20 alle 23 ci saranno delle esibizioni della Ginnastica Triestina con l’obiettivo di avvicinare i giovani allo sport.

Via Canal Piccolo sarà invece dedicata agli skaters mentre il Coro amici per caso con il maestro Alex Vincenti terrà dei flash mob in giro per la città: alle 20 in piazza Ponterosso, alle 20.30 in piazza della Borsa, alle 21 in piazza Verdi e alle 21.30 in piazza Cavana.

Il Comune ha confermato la concessione dell’occupazione gratuita degli spazi antistanti ai negozi dove i commercianti possono esporre la merce od organizzare mini eventi.

Sono previste inoltre delle deroghe sulla musica fino alla mezzanotte.



Alberto Giorgi, in rappresentata di Confcommercio Federmoda, sottolinea che «abbiamo una crescita importante del turismo e questo è positivo. Si stima una spesa di 200 euro a famiglia e intorno ai 70 euro procapite.

La notte dei saldi ha ancora senso in quanto, a differenza delle vendite promozionali, rappresenta un momento in cui le persone possono girare liberamente tra tutte le offerte.

L’obiettivo è trovare un equilibrio e la data unica in quasi tutta Italia è un passaggio fondamentale».



Federica Suban, presidente provinciale Fipe, sottolinea l’importanza della collaborazione durante gli anni difficili «la notte dei saldi è un momento di grande festa e i numeri di questo periodo ci dicono che siamo tornati in pari con il periodo pre pandemia. Il turismo è tornato a crescere ma c’è una forte richiesta di professionalità e come associazione stiamo lavorando proprio per questo».



Federico Prandi ha sottolineato l’importanza della comunicazione fuori Trieste «abbiamo lavorato molto in Austria e in Friuli», concetti condivisi anche da Francesca Busolini di Radio Punto Zero che installerà un canestro in Corso Italia dove saranno presenti le atlete della Futurosa neo promossa.



Trieste Trasporti, come da tradizione, ha previsto anche il Park&Bus che consentirà, dalle 15 alle 21 di sabato, di lasciare l’auto nei parcheggi riservati al quadrivio di Opicina, in piazzale delle Puglie, al Bovedo e in via Marchesetti, acquistando in loco il biglietto valido tutto il giorno per gli autobus cittadini.

Sul fronte veicolare, dalle 19, chiuderanno le vie del centro tra le quali Corso Italia e via Mazzini, via Roma da via Macchiavelli e verso Corso Italia e quasi tutte le strade nella zona di via Diaz e Mercato Vecchio.