GRADISCA. Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 giugno, a Gradisca d’Isonzo.

Un minorenne è rovinato al suolo da un’altezza di circa 3 metri in seguito all’improvviso cedimento della ringhiera di una terrazza dell’abitazione in cui risiede con la madre. Il giovanissimo ha riportato alcuni traumi ed è stato precauzionalmente elitrasportato all’ospedale di Cattinara. Non è in pericolo di vita.