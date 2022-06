TRIESTE. Più controlli per evitare incidenti in mare. Ma anche una segnaletica più precisa che indicherà, oltre al divieto di balneazione, pure l’entità della multa. «Magari i bagnanti faranno più attenzione leggendo sul cartello che si rischiano duemila euro di sanzione», spiega il comandante della Capitaneria di porto di Trieste, l’ammiraglio Vincenzo Vitale.



Il caso del verbale di duemila euro per il tuffo proibito al “molo G”, al Cedas di Barcola, innesca dunque provvedimenti immediati. «Il nostro intento non è sanzionare – osserva l’ammiraglio Vitale – ma fare un lavoro di prevenzione, cioè sensibilizzare. E chi si tuffa in prossimità di un porticciolo, come appunto al “molo G”, si mette in una situazione di pericolo perché transitano imbarcazioni».



Va precisato che al molo il divieto di balneazione comprende un raggio di 100 metri.La Capitaneria in queste settimane (fino a settembre) è impegnata lungo tutto il litorale, da Muggia a Monfalcone, nell’operazione “Mare sicuro”. I controlli, l’anno scorso, avevano comportato 102 sanzioni, comminate soprattutto a diportisti che non rispettavano le regole: per distanziamento non adeguato alle zone di balneazione, per mancanza di strumentazione obbligatoria a bordo, ad esempio, o anche per pesca subacquea.«C’era stato un primo intervento via terra della Capitaneria per parlare con i bagnanti che si tuffavano dal molo e che quindi si stavano mettendo in una situazione di evidente pericolo. Poi è sopraggiunto un nostro mezzo via mare. Nel frattempo gli uomini in divisa sono stati oggetto di dileggio da parte dei bagnanti, innescando una discussione. E in quel momento un bambino si è tuffato in mare, proprio mentre stava passando una imbarcazione. Così è scattata la multa».«Sì. Tengo a precisare che il nostro lavoro ha innanzitutto un’intenzione preventiva. Puntiamo ad arginare i rischi che si possono verificare nelle zone promiscue, che creano conflittualità tra navigazione e balneazione. Gli incidenti, anche gravi, ci sono di continuo in Italia. Tuffarsi al Cedas è pericoloso, perché la barche entrano ad angolo. Se una persona si butta e sta in acqua, può non essere vista e rischia di essere ammazzata. Ripeto: incidenti del genere in Italia ce ne sono eccome».«Non è possibile chiudere il molo e non è possibile piantonarlo di continuo. Ma incrementeremo i controlli e, inoltre, prenderemo immediatamente contatti con il Comune in modo da modificare la cartellonistica. Quindi oltre al divieto di balneazione, sarà riportata l’entità della multa a cui vanno incontro i trasgressori. Scriveremo duemila euro sui cartelli così le persone l’avranno ben chiaro».«Infatti. Lì al “molo G” dobbiamo cambiare qualcosa. Stiamo cominciando a fare una riflessione attenta a riguardo con l’intenzione di poter sensibilizzare meglio i cittadini. Ripeto, iniziamo rendendo più precisa ancora la segnaletica sul divieto di balneazione».—© RIPRODUZIONE RISERVATA