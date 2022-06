La carovana delle supercar in piazza Unità, tra lussi milionari, bizzarrie e divertimento

TRIESTE. Il rombo dei motori di oltre novanta “supercar” ha stregato piazza dell’Unità nella giornata di mercoledì 29 giugno. L’unica tappa italiana del OneLife Rally ha conquistato appassionati di quattroruote e curiosi, impazziti per quei bolidi e per le bizzarrie dei loro proprietari. L’iniziativa, coorganizzata dall’agenzia Creativa, ha visto i proprietari di queste “supercar” partire il 25 giugno da Riga (Lettonia) per poi procedere alla volta di Varsavia, attraversare la Slovacchia e passando per Lubiana arrivare a Trieste, da dove il 30 giugno alle 11 partiranno per il Montenegro.