Bonus idrico 2022 in scadenza il 30 giugno: ultime ore per chiederlo, ecco come fare domanda

TRIESTE. C’è tempo fino a domani, 30 giugno, alle 23.59, per inoltrare la domanda per il bonus idrico, l’agevolazione introdotta dal governo per favorire il risparmio dell’acqua. Un tema quanto mai attuale dato il momento di scarsissime piogge e restrizioni dovute all’emergenza siccità.

Di che si tratta

Si tratta di un contributo di mille euro per tutti coloro che sostituiscono i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, o ancora la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato.