Barcolana, al via le iscrizioni per la 54ª edizione della maxi regata

TRIESTE. Riflettere sulla sostenibilità e la Gender Equality, favorire la divulgazione di temi scientifici e puntare sulla passione per il mare come tema di aggregazione.

Mira a questi obiettivi «Enjoy Barcolana54 Presented By Generali», la 54.a edizione della regata velica più partecipata al mondo in programma a Trieste dal 30 settembre al 9 ottobre, le cui iscrizioni sono state avviate oggi mercoledì 29 giugno.

Barcolana, al via le iscrizioni della 54a edizione

«Siamo pronti per una nuova edizione di Barcolana - ha affermato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - un'edizione che stiamo costruendo attorno al tema della gioia e della condivisione, con l'obiettivo di riportare a Trieste la grande festa della vela e del mare».

Previsti dunque eventi in banchina, trofei ad hoc per le donne skipper, concerti, incontri dedicati alla letteratura e il 'Barcolana Sea Summit', evento internazionale dedicato al dialogo sulla sostenibilità tra aziende, istituzioni e mondo della scienza.

Con l'edizione 54 si rinnova anche la partnership triennale tra Generali e la Società Velica per accompagnare l'evento sportivo nello sviluppo internazionale.

«Barcolana - ha detto per l'occasione il presidente di Generali, Andrea Sironi - è una manifestazione sportiva che sempre di più si qualifica per l'attenzione a temi d'attualità e l'impegno a favore dell'ambiente e della Diversity&Inclusion. Generali, che da decenni è al fianco della manifestazione, collabora alla sua crescita affinché sia, per la comunità di Trieste e per le migliaia di persone che ogni anno vi partecipano da tutt'Europa, un'occasione di sport, divertimento e crescita».

La Barcolana, ha osservato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, «è un volano straordinario per il turismo e per l'economia del nostro territorio».

Tra le novità introdotte quest'anno, l'applicazione di uno sconto per chi si iscrive entro il 10 settembre, anche per «creare un vantaggio per i regatanti in questo periodo di aumenti», ha spiegato Gialuz.