Contrabbando internazionale, 27 milioni di tributi inevasi. Arresti anche a Trieste

TRIESTE. Acquisto, stoccaggio e commercializzazione di ingenti partite di prodotti di contrabbando. Questa l’accusa che pende sulle 28 persone arrestate oggi martedì 28 giugno in varie città d’Italia, Trieste compresa.

Oltre cento militari delle fiamme gialle della provincia autonoma di Trento - come riportato da TrentoToday - nelle prime ore del 28 giugno hanno effettuato arresti e perquisizioni nei confronti di una rete dedita al contrabbando internazionale di sigarette, prodotti energetici e alcolici. Cittadini italiani, rumeni, moldavi, ucraini, greci e maltesi potevano contare su importanti ramificazioni in Slovenia, Germania, Belgio, Inghilterra, Olanda, Polonia, Francia, Bulgaria e Grecia, Paesi da e verso i quali veniva importata o esportata la merce di contrabbando.

Dei 28 indagati arrestati 20 risiedono in Italia (province di Trieste, Venezia, Treviso Bari, Roma, Latina, Napoli, Campobasso, Caserta, Perugia, Lecce, La Spezia, Massa Carrara, Isernia, Alessandria) e otto all’estero.

Complessivamene sono 115 le persone segnalate all’autorità giudiziaria trentina. L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e sulle bevande alcoliche (l’ammontare dei tributi evasi è di oltre 27 milioni di euro). Peraltro cinque arrestati risultano percepire indebitamente il reddito di cittadinanza.

Per far passare la merce - riporta ancora il quotidiano online trentino - i contrabbandieri utilizzavano doppifondi e carichi di copertura a bordo di autoarticolati, pullman, furgoni e anche singole autovetture che arrivavano in Italia attraverso i valichi del Brennero, di Prato La Drava, Tarvisio e anche di Trieste.