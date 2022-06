Tamponamento fra auto e camion, riaperta la A34 tra lo svincolo di Villesse e il bivio della A4/A34

TRIESTE Verso le 10,30 di oggi - lunedì 27 giugno - è stato chiuso il tratto della A34 tra lo svincolo di Villesse e il bivio della A4/A34 a causa di un tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante. Il sinistro - non grave - ha provocato la fuoriuscita dall'autoarticolato del gasolio che si è riversato sull'asfalto.

Per procedere alla bonifica della sede stradale e precauzionalmente per la sicurezza degli utenti, Autovie ha provveduto alla chiusura del tratto e dell'ingresso allo svincolo di Villesse per chi è diretto verso la A4.

Pertanto chi proviene da Gorizia deve uscire allo svincolo di Villesse e riprendere la A4 a Palmanova (per chi è diretto verso Venezia) o a Redipuglia (per chi è diretto verso Trieste).