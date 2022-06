Porto, il colosso cinese Cosco sceglie Trieste: ecco il nuovo gate per l’Europa centrale

TRIESTE. Il colosso cinese Cosco Shipping sceglie Trieste come nuova porta d’accesso all’Europa centrale. La compagnia asiatica ha inaugurato lunedì 27 giugno la partenza di un treno che da ora in aventi trasporterà in Slovenia componentistica per la fabbrica della multinazionale cinese Hisense, con cadenza di due o tre collegamenti per settimana.

Il convoglio è partito dal Molo VII nel corso di una cerimonia cui hanno partecipato lo stato maggiore di Cosco Europe, i vertici di Hisense, il management di Trieste Marine Terminal, il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga e il segretario generale dell’Autorità portuale Vittorio Torbianelli.