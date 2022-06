Una lunga esperienza in campo politico e amministrativo

GORIZIA Ha vinto. Ziberna succede a Ziberna. Sarà lui il sindaco della Capitale europea della cultura 2025. (Fotoservizio Bumbaca)

Sarà lui, con la sua squadra («rinnovata» ha promesso), a preparare l’appuntamento che può essere la svolta per Gorizia e il suo futuro. Non siamo all’anno zero.