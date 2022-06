Fincantieri proroga l’integrativo una tantum da 350 euro a tutti

MONFALCONE. Prorogato l’integrativo alla Fincantieri, l’azienda offre una “una tantum” da 350 euro (che sarà pagata in settembre) e si apre il dialogo per un rinnovo più vasto dello stesso contratto aziendale nei prossimi mesi con una trattativa che inizierà il 27 luglio.

Parte in maniera positiva il rapporto tra i sindacati e la nuova gestione Fincantieri guidata dall’ad Pierroberto Folgiero che Fim, Fiom e Uilm (le segreterie nazionali) hanno incontrato in un vertice la scorsa settimana e che gli stessi sindacati hanno definito “utile e positivo” per comprendere le strategie del nuovo management.