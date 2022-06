Esami di maturità a Trieste, le voci e gli umori degli studenti che hanno concluso l’orale

TRIESTE. È la prima formula piena, per la maturità, dopo due anni di programmi ridotti causa pandemia. Archiviati i due scritti della scorsa settimana, lunedì 27 giugno sono iniziati infatti gli orali. Per molti l’appuntamento più temuto. In realtà, stando almeno alle sensazioni emerse nel primo giorno dedicato al terzo e ultimo test, un po’ ovunque i ragazzi che si sono sottoposti subito al proprio orale si sono sbilanciati e hanno raccontato di essere riusciti a portare a termine la prova in relativa tranquillità, nonostante l’inevitabile tensione iniziale vissuta prima di sedersi davanti ai professori.

