Ballottaggi in Friuli Venezia Giulia: Guido Nardini a Codroipo, Massimo Piccini ad Azzano, Ziberna a Gorizia. Ecco chi sono i nuovi sindaci eletti

L’affluenza finale per il ballottaggio in Fvg è pari al 43% per cento (25.294 votanti su 58.828 elettori)