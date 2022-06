Verso le elezioni regionali, Il M5s lancia Patuanelli: «E’ l’unico in grado di affrontare Fedriga»

TRIESTE Frecciate a Bruno Malattia, leader dei Cittadini, che ha ripetuto in più occasioni di non volersi alleare con il M5s alle Regionali. Ma soprattutto un’apertura totale – la prima ufficiale in questo senso – nei confronti di Stefano Patuanelli come possibile competitor di Massimiliano Fedriga. Mauro Capozzella, capogruppo M5s a piazza Oberdan, illustra quello che, a dire dei pentastellati, dev’essere lo schema di gioco da qui al 2023: provare a costruire un serio progetto politico di ampio respiro e, nel caso, affidarne il “comando” al ministro delle Politiche agricole.

Capozzella,