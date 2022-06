«Un centro di arrampicata al Gasometro di Trieste», la Quinta circoscrizione dice “sì”

TRIESTE Voto unanime da parte del consiglio della Quinta circoscrizione sulla mozione presentata da Giorgio Cecco, esponente della Lista Dipiazza, per valutare la trasformazione dell'ex Gasometro al Broletto in centro d'arrampicata, pur senza precludere in futuro altri utilizzi.

A giudizio di Cecco, considerato che la struttura è da tempo in disuso e molte sono state in questi anni le proposte di riutilizzo da parte di enti e cittadini, valutate le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio, ci sono i margini per procedere a una trasformazione in centro d'arrampicata.