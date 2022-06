TRIESTE. Tuffo decisamente salato per un pensionato triestino che ieri mattina a Barcola si è visto appioppare 2 mila euro di multa dalla Capitaneria di porto. Il motivo? Il suo nipotino ha fatto il bagno in un punto dove vige il divieto di balneazione: il “molo G”, noto anche come “Cedas”.

È successo attorno alle 11 quando il lungomare, tanto più in una bella giornata domenicale, era molto affollato.