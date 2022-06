Ricoveri saliti del 60%: solo un paziente su 5 entra a causa del Covid

Nella maggioranza dei casi le persone si scoprono positive una volta in ospedale. I primari: situazione a oggi sotto controllo. Già in difficoltà i medici delle Usca

TRIESTE. C’è il paziente che si ricovera per una protesi d’anca, per la ricostruzione del legamento crociato, per una qualsiasi altra operazione, e si ritrova positivo al Sars-CoV-2. I numeri alti degli ospedalizzati da pandemia si spiegano anche così: le sottovarianti di Omicron sono contagiosissime e colpiscono anche persone ricoverate per motivazioni diverse. Persone nella gran parte dei casi con sintomi lievi o asintomatici, da un lato per la copertura vaccinale, dall’altro per un virus diventato meno pericoloso.