Rialzo osservato anche in Austria, dove però il governo ha annunciato l’abolizione della vaccinazione obbligatoria

LUBIANA. Nessuna eccezione. La nuova ondata estiva di contagi da Covid, con alta probabilità trainata dalle ultime varianti Omicron – la Ba.4 e la Ba.5 – sta toccando anche Paesi vicini all’Italia, Slovenia in testa. Tuttavia, almeno per ora, la crescita dei casi non sembra riflettersi ovunque su terapie intensive e decessi, nonostante le ospedalizzazioni aumentino.

In Slovenia dalla metà di giugno si sta osservando una costante crescita dei casi.