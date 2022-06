Pronta la giunta di Fratta a San Canzian d’Isonzo: nella squadra Moimas, Dreos, Zoff e il giovane Piemonte

SAN CANZIAN. Il sindaco di San Canzian d’Isonzo Claudio Fratta riparte, come da previsioni della vigilia, all’insegna di un mix tra esperienza e novità, equilibrio tra le due liste più votate, quelle del Pd e la civica Insieme con Claudio Fratta, e conferma del “format” che già nel precedente mandato ha visto l’assegnazione di deleghe speciali ad alcuni consiglieri comunali. La “quadra” sulla gestione delle politiche sociali, nodo forse più difficile da sciogliere dopo che Deborah Marizza ha deciso di non ripresentarsi alle amministrative e in ogni caso di non ricoprire più l’incarico, Fratta l’ha trovata trattenendo per sé la delega al bilancio, abbinata a quelle al personale, urbanistica, edilizia e società partecipate, e affidando il settore a Flavia Moimas.