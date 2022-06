Rimborsi regionali a 53 mila imprese del Friuli Venezia Giulia per fronteggiare i rincari dell’energia

TRIESTE Un aiuto immediato per far fronte al caro bollette e un sostegno nel lungo periodo per supportare le imprese negli investimenti verso le energie sostenibili. Sono i due interventi a favore delle piccole e medie imprese all’interno dell’assestamento di bilancio che raggiunge la cifra record di 522 milioni.

Il documento economico finanziario è atteso oggi in giunta per l’approvazione definitiva, e proseguirà poi il proprio percorso nelle Commissioni regionali e, a luglio, in aula per il via libera finale.