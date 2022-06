Nuovo autovelox a Pieris: sanzioni su entrambi i lati

La postazione fissa bidirezionale collocata in via Nazario Sauro va a sostituire quella all’altezza del chiosco Talponi che sarà utilizzata sulla Monfalcone-Grado

SAN CANZIAN Sarà attivo tra pochi giorni, non appena ultimata la segnaletica verticale, il nuovo autovelox in postazione fissa e bidirezionale collocato in via Nazario Sauro, il tratto della Strada statale 14 che attraversa Pieris, dal Comune di San Canzian d’Isonzo. Il nuovo dispositivo sarà capace di immortalare gli autori di un eventuale eccesso di velocità su entrambi i lati della Statale 14, e non solo quanti entrano nell’abitato provenienti da Ronchi dei Legionari, come finora.