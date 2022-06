Monfalcone, ecco le missioni agli 8 assessori rimasti senza paracadute. Garritani il vicesindaco

Fratelli d’Italia riceve un solo posto come Vola e Progetto Fvg. Volante l’escluso arriva in ritardo e se ne va prima del termine

MONFALCONE Agli otto del Cisint II, stavolta, la sindaca ha dato le «missioni». Proprio così, missioni, come quelle che James Bond, 007, portava a termine per salvare il mondo. Ma qui non si tratta di salvare il mondo, solo Monfalcone. E a sentire i titoli delle missioni – per esempio uno è “politiche della legalità e contrasto alle mafie” – le ambizioni sono alte, altissime.