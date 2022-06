L’allarme di Bankitalia sugli effetti della guerra: in Friuli Venezia Giulia rischi più alti che altrove

TRIESTE La guerra in Ucraina e l’impennata dei costi dell’energia e delle materie prime potrebbero impattare più sul Friuli Venezia Giulia che altrove. La nostra regione, infatti, è «significativamente esposta» alle conseguenze di queste pesanti variabili, che si incastrano e creano quella che in molti hanno definito la tempesta perfetta targata 2022. E ciò potrebbe avvenire per una serie di ragioni precise: il Fvg ha una forte specializzazione manifatturiera in comparti molto energivori, come la metallurgia; dipende per alcune materie prime dai Paesi coinvolti nel conflitto, e poi è vocato all’export.