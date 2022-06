A Monfalcone la battaglia della tenace Antonietta per la pulizia di via Serenissima

MONFALCONE Il tratto di strada antistante il civico 30 di via Serenissima a Monfalcone è in condizioni assai precarie. L’asfalto è rovinato, corroso da fessure. Il bitume è un ricordo sbiadito.

Ma non è il solo problema: ai lati della strada sporcizia, foglie secche, bottiglie di plastica, erbacce, mascherine.

Al civico 30 di via Serenissima, in un’antica e graziosa casetta ingentilita da un ridente giardino, abita la signora Antonietta Puti, monfalconese, dall’eloquio suadente punteggiato da inflessione anglossassone: ha vissuto per anni in svariati posti del mondo.