Monfalcone, l’ex assessore Volante escluso dalla giunta, su Sarkar la decisione è rinviata

MONFALCONE Quanto lontano possono portare le plurime preferenze? Poco, se a fare la squadra è Anna Cisint. E, del resto, la sindaca del bis bulgaro, con un monfalconese su due astenuto al voto, l’aveva pronosticato che non avrebbe guardato necessariamente al numero di schede rastrellato da un candidato per decidere se annetterlo o no all’esecutivo del Cisint II.

Così, mentre una metà del cielo politico, il centrodestra, resta appeso alle volontà di Jahangir Sarkar, 43 anni, ex commerciante, amministratore di un’azienda di costruzioni navali, rappresentante dell’Associazione genitori bengalesi, per capire quanti saranno i consiglieri effettivi in maggioranza, deflagra la notizia che non ti aspetti: Francesco Volante fuori.

L'ex assessore Francesco Volante

Ma come? L’ex assessore allo Sport, campione assoluto di schede guadagnate tra i candidati uomini (274), secondo solo a nostra signora delle preferenze (298) Suzana Kulier di Progetto Fvg, cui tutti gli altri in corsa hanno dovuto inchinarsi alla luce dello straripante esito, non sarà riconfermato. La sindaca gliel’ha detto ieri: ha scelto sì di premiare la civica Monfalcone Vola (e come avrebbe potuto non farlo? Ha strappato 555 voti e si è imposta al debutto con il 7,17% di consensi, piazzandosi a meno di un punto percentuale dalla bicicletta Forza Italia-Progetto Fvg), ma indicando altro nome. Cioè quello di Fabio Banello (56 voti, in pratica un quinto di quelli del capolista), di professione infermiere, allenatore di basket ed ex giocatore di serie A della Fantoni, presidente del comitato organizzatore della Festa dello sport.

Fabio Banello

Il capolista Volante, che preferisce per ora non parlare, sarà dunque il capogruppo in Aula della civica. Lui, probabilmente, se l’aspettava. In questi giorni il telefono non ha squillato e ne ha dedotto i motivi. Ha capito che la valanga (di voti) Volante non avrebbe varcato la soglia della giunta. Con buona pace dei 274 che l’hanno pur eletto. Di certo l’ex assessore allo Sport e ai rioni rivendica correttezza dell’operato nei precedenti 5 anni: mai una parola fuori posto, anche nelle vicende più politicamente spinose, cioè i casi Nicoli e de Lieto. E in campagna elettorale il militare in congedo, conosciutissimo in città e oltre, non ha fatto mistero di aver sempre perseguito il gioco di squadra e il rispetto delle regole. Anche se, a chi ha osservato da fuori la campagna, è parso di cogliere da subito una posizione un po’ più defilata – meglio: distaccata – di Monfalcone Vola.

Si vedranno nei prossimi giorni le dichiarazioni ufficiali, perché la notizia, ieri, è appunto trapelata da gole profonde, prima ancora dei comunicati stampa ufficiali. A ogni modo, forse già domani, come aveva annunciato, Cisint presenterà la sua squadra che vede come certe riconferme Antonio Garritani (vicesindaco in pectore) e Luca Fasan (Commercio). E assai probabili assessori Giuliana Garimberti e Sabina Cauci. In pole pure Paolo Venni e Stefano Vita, qui uno switch con Michele Luise: entrambi sono medici.

E veniamo al caso Sarkar, sviluppatosi tutto in serata, con l’incontro da remoto della lista Noi con l’Italia alle 18.30. I rappresentanti si sono confrontati via streaming con il presidente Maurizio Lupi e l’onorevole Renzo Tondo. Tra gli altri, collegato, anche Michele Luise. La seduta, durata meno di un’ora, è servita a discutere la questione dell’elezione del 43enne cittadino italiano di origine bengalese, finito al centro di polemiche politiche dopo un servizio trasmesso su La7 a cura di un inviato del programma Tagadà. Gli esponenti di Noi con l’Italia hanno convenuto sulla necessità di dare mandato al presidente Tondo di convocare Sarkar per chiedergli ufficialmente di dimettersi, cosa che a ogni modo, sotto il profilo delle tempistiche, non accadrà prima di mercoledì sera. Quindi una nuova puntata, mentre lui, Sarkar, ancora non svela le sue volontà.