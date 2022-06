Giocò in D e C negli anni ’70

TRIESTE È morto a 71 anni a Legnano, dove abitava, l’ex giocatore alabardato Andrea Truant. Triestino, cresciuto nel fiorente vivaio del San Pio X e poi del San Giovanni negli anni 1960/1970, Truant passò alla Triestina nel 1970 sino al novembre del 1973 ceduto assieme a Moretti Ermes al Campobasso in serie C. Con la Triestina ha collezionato 61 presenze tra campionato di serie C e D.