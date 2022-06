La Croazia mette un tetto ai prezzi di benzina e diesel, ma non sulle autostrade

L’inflazione morde. E la Croazia decide di seguire le orme della vicina Slovenia, fissando un tetto ai prezzi di diesel e benzina, solo nei distributori al di fuori delle autostrade.

È la mossa annunciata oggi, lunedì 20 giugno, dal premier croato Andrej Plenkovic, dopo un consiglio dei ministri tenutosi via telefono. Plenkovic ha specificato che la misura, che entrerà in vigore domani, riguarda il 94% delle pompe operative sul territorio nazionale, appunto con «l’eccezione dei distributori sulla rete autostradale» e solo per i carburanti con meno ottani, escludendo dunque benzina e diesel di qualità più elevata.

Pompe,