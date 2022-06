Cucciolo gettato nel cassonetto a Torviscosa: trovato il responsabile

TORVISCOSA Giustizia è stata fatta: identificata la persona di Torviscosa che ha gettato nel cassonetto il cagnolino appena nato e per la quale è scattata la denunciata alla Procura di Udine.

Il cucciolo era stato trovato il 2 maggio in un cassonetto dell’indifferenziata a Torviscosa, appena nato, con gli occhi ancora chiusi. A scoprire il cagnolino, una persona (il signor Franco) che aveva sentito dei lamenti e aveva aperto il contenitore per i rifiuti, trovando il cucciolo dentro un cartone: immediatamente aveva chiamato l’associazione Amici di Poldo che aveva provveduto a recuperarlo e, dopo averlo fatto visitare dal veterinario che lo aveva trovato in buone condizioni, lo aveva affidato a un volontario per essere svezzato e successivamente affidato a qualche...