Gorizia, Fasiolo: «Solo incontri, nessun inciucio»

GORIZIA. «Ma quale inciucio? Mi hanno sorpreso i toni usati dal candidato di centrodestra Ziberna. Non fanno parte del mio Dna. E non voglio nemmeno rispondere, in maniera diretta, a queste provocazioni, se non addirittura mistificazioni della realtà. Voglio, semmai, far chiarezza perché è giusto che si sappia come sono andate le cose».

Laura Fasiolo, candidata sindaco del centrosinistra, vuol mettere i puntini sulle “i” all’indomani dell’attacco di Ziberna, del “no grazie” di Franco Zotti («Nessuna intesa. Andate tutti al mare il 26 giugno») e dell’incontro positivo con Antonio Devetag e con le sue due liste Gorizia 3.0 e Azione.

«Confermo: noi abbiamo avuto interlocuzioni sia con Zotti, sia con Devetag. L’incontro con il primo - scandisce l’ex preside - è avvenuto alla presenza di diverse persone, e i contenuti del confronto sono stati molto chiari. La richiesta che ha formulato Zotti è stata quella dell’apparentamento. La nostra risposta, ben articolata anche nei suoi effetti, è stata negativa. Lui avrebbe voluto l’apparentamento per avere, in caso di vittoria, più consiglieri in aula per effetto del premio di maggioranza, ma ciò avrebbe comportato una sottrazione di nostri consiglieri. E, visto che siamo coerenti e legati alla nostra squadra originaria, la risposta non poteva che essere “no”». C’è un altro passaggio. Zotti ha dichiarato che Fasiolo era pronta a concedergli un assessorato pur di avere a disposizione il suo bacino di voti. Da qui lo sketch con la sedia davanti al Municipio.

«Ma non si è parlato di assessorati e, soprattutto, nessuno ha promesso un posto in Giunta a quel candidato sindaco». Una versione differente (anzi opposta) rispetto a quella emersa dalle parole dell’autista dell’Apt.

E con Antonio Devetag, come sono andate le cose? «In maniera completamente diversa - ricostruisce l’ex senatrice -. Abbiamo fatto un incontro con la premessa, da parte sua e da parte nostra, che, comunque, non ci sarebbe stato nessun apparentamento. Stiamo lavorando esclusivamente a un accordo programmatico su punti convergenti. E, come con Zotti, non è stata nemmeno affrontata la questione degli assessorati. Nessuno ha chiesto nulla».

Continua Fasiolo: «Devetag è venuto assieme al suo gruppo, composto anche da tanti giovani, e abbiamo parlato esclusivamente dei punti nodali programmatici alla ricerca delle convergenze. E l’incontro, pur interlocutorio (ma dove pare non abbia partecipato la Slovenska skupnost, ndr), è stato positivo. Se dovessi vincere domenica, io sarà la sindaca di tutti, non solo di una parte».

Nel corso della riunione Fasiolo/Devetag è stata ribadita, congiuntamente, la necessità «di garantire il diritto fondamentale alla salute (della quale il sindaco è responsabile in prima persona) attraverso una sanità pubblica che si prenda cura di tutti i cittadini, con un’attenzione alle fasce più deboli e con servizi di qualità accessibili in tempi brevi le parti si sono dette d’accordo sulla creazione di una sanità isontina. Gorizia, inoltre, dovrà riappropriarsi del ruolo di capoluogo che le compete, per storia e posizione geografica, sia nell’ambito di un Gect più esteso rispetto ad oggi». Altre convergenze? «Nel contempo, vanno rilanciati i diversi quartieri della città, attraverso un’apposita consulta, in vista del ripristino dei tradizionali consigli circoscrizionali. L’opportunità del 2025 - concordano Devetag e Fasiolo - deve poi costituire un punto di svolta quale occasione per valorizzare l’internazionalità di Gorizia, che vanta istituzioni e tradizioni culturali in diversi ambiti. Tra gli obiettivi a breve termine, affrontati durante l’incontro, quello di costituire una rete museale diffusa nel territorio riportando in capo a Gorizia i Musei provinciali e trasformando il complesso di Santa Chiara in un museo civico. Un altro passo verso la realizzazione di quella grande coalizione trasversale, da tanti auspicata, per contrastare il dannoso immobilismo della passata amministrazione».

Infine, ciò che preme a Fasiolo è evidenziare la «coerenza» della sua squadra. «Niente inciuci, lavoriamo su comunanze programmatiche, e non voglio cadere nel tranello delle provocazioni».