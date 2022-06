Riprende la corsa del coronavirus: in Friuli Venezia Giulia contagi cresciuti del 69% in 7 giorni

TRIESTE La curva della pandemia è nuovamente in salita in Friuli Venezia Giulia. La diffusione del contagio, alimentato dalle sottovarianti di Omicron, ha toccato ieri i 4.260 casi settimanali (il 72% nelle province di Udine e Pordenone), con un incremento del 69% in sette giorni e del 167% in quattordici giorni. Fortunatamente, almeno al momento, non ci sono però carichi pesanti sul sistema sanitario: gli ospedalizzati sono 87, solo otto in più rispetto al 10 giugno.