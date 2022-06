Coronavirus in Fvg, 904 contagi e 1 decesso

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 85

TRIESTE Oggi, sabato 18 giugno, in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 904 nuovi contagi: 233 su 2.322 tamponi molecolari e altri 671 casi su 2.764 test rapidi antigenici realizzati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 85.

Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano.

Oggi si registra 1 decesso in provincia di Udine. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.142, con la seguente suddivisione territoriale: 1.288 a Trieste, 2.412 a Udine, 971 a Pordenone e 471 a Gorizia.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 387.344 persone.