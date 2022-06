Il bunker atomico di Tito diventa un’attrazione per i turisti di Lagosta

TRIESTE È oramai storia che il maresciallo Tito tenesse in modo particolare alla sua incolumità. E così disseminò la sua Jugoslavia di bunker a prova di attacco nucleare dove poter sopravvivere per mesi. Uno di questi, e tra i più grandi, si trova sull’isola di Lagosta dove per decenni gli isolani dovettero mantenere il segreto pena la loro stessa vita.

Oggi, come per altre simili installazioni, si è pensato di rivederle in chiave storica e offrile ai turisti con tanto di pupazzi con uniformi originali dell’epoca per mostrare l’uso delle varie stanze in essa contenute.